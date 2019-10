Pensó que su exnovio estaba muerto, hasta que lo vio en un restaurante

(NOTICIAS YA).- Para la mayoría de nosotros encontrarnos con un ex en la calle sin duda sería una experiencia desagradable. Pero para esta mujer australiana la situación se llevó al siguiente nivel cuando en un restaurante se encontró con su exnovio, el único problema es que él había fallecido años atrás.

LEE: Joven escaló una prisión para reconquistar a su exnovia encarcelada

De acuerdo con reportes del medio ABC News Australia la joven Rachel tenía 18 años cuando conoció a Alistair* de 21 (el nombre de él fue modificado por razones legales). Ambos trabajaban en el mismo bar y luego de poco tiempo comenzaron una relación.

Luego de 3 meses de noviazgo Alistair regresó a casa con la muñeca rota y le contó a Rachel que se había peleado, pero que no fue su culpa. Sin embargo esto significaba que no iba a poder trabajar por un tiempo, por lo que le pidió a su entonces novia algo de dinero.

Rachel le prestó $1,000 en ese entonces, sin embargo meses después ella decidió terminar la relación. “No fue como que alguien fue infiel o nada, no hubo nada catastrófico”, relató la joven.

Tras la ruptura Alistair le pagó alrededor de $300, pero luego de un tiempo dejó de responder su mensajes. Al hablar con los amigos en común, Rachel descubrió que las cosas de su ex habían estado desapareciendo poco a poco y que en total les debía alrededor de $2,200 a todos.

Poco después Rachel y sus amigos recibieron una llamada de madre de Alistair para informarles que su hijo había muerto. De acuerdo con la mujer, él le debía dinero a una pandilla de motociclistas quienes lo asesinaron por la deuda.

LEE: Impide camino de su exnovia al altar para suplicarle que no se case

La joven lloró la pérdida de su ex y eventualmente siguió adelante en otra ciudad, sin embargo 2 años después cuando regresó al mismo pueblo en el que creció, fue a un restaurante donde sabía que trabajaba el hermano de Alistair así que decidió saludarlo.

Al llegar Rachel preguntó por el joven, sin embargo la mesera de dijo que él no estaba pero que su hermano sí. Cuando escuchó esto, Rachel le dijo que a quién se refería y la empleada le contestó que a Alistair.

En ese momento Rachel entró en shock, pero cuando pidió verlo el encargado del lugar regresó a pedirles que se retiraran del establecimiento. La joven se fue y poco después recibió un mensaje de la madre de Alistair, reclamándoles porque la “escena” que hicieron en el restaurante había causado que despidieran a su hijo.

Rachel no podía creer lo que estaba pasando y al ir con la policía le dijeron que no había nada que ellos pudieran hacer. Eventualmente la joven se rindió y entendió que no tenía muchas esperanzas de confrontar a su ex.

Hasta que unos años después se lo volvió a encontrar, esta vez en otro restaurante de la misma área. Al verse de frente, Rachel dijo que pudo darse cuenta que Alistair la reconoció.

“Le dije ‘¡Tanto tiempo sin vernos!’ y él me dijo ‘Oh sí, ha sido un largo tiempo’”, relató Rachel agregando que después Alister fingió que no la reconocía y cuando ella le preguntó sobre el dinero él dijo que no sabía de lo que hablaba.

El encuentro fue breve y poco fructífero, pero al menos la joven tuvo la oportunidad de enfrentarlo una vez. “Si me sentara con él apropiadamente, sí, tendría algunas preguntas”, dijo Rachel hablando sobre las dudas que aún tiene en torno a esta extraña y desagradable situación. ¿Tú qué hubieras hecho?

VIDEO: Mujer fingió embarazo para no pagar exceso de equipaje