Delincuente sexual se disfrazó y repartió dulces en Halloween

(NOTICIAS YA).- Dos delincuentes sexuales de Florida fueron arrestados por violar las restricciones que se les habían impuesto para la noche de Halloween; uno de ellos se disfrazó y repartió dulces a niños.

La Policía de Jacksonville advirtió a los delincuentes sexuales registrados que durante la noche de Halloween no podían tener contacto con niños, y no bromeaban sobre eso.

La orden era simple: luz del porche apagada y colocar un cartel con la advertencia de “no hay dulces ni trucos aquí”.

Sin embargo, James Agee y John Nelson, ambos depredadores sexuales condenados, violaron las restricciones emitidas para el Condado de Duval en contra de los delincuentes sexuales.

Agee, de 43 años, fue condenado por agresión sexual contra un niño en el condado de Levy en 1995, por lo que la ley estatal requiere que registre su dirección.

Según detalla News 4 JAX, la base de datos del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida lo muestra viviendo en Challeux Drive S., en East Arlington.

James Agee no solo no intentó alegar a los niños de su casa sino que los atrajo. El hombre decoró la fallada con temática de Halloween, utilizó un disfraz y entregó dulces.

Por su parte, Nelson simplemente no acató las indicaciones de la policía al dejar la luz de su porche encendida y no colocar un letrero de advertencia para que no tocaran a su puerta pidiendo “trick or treat”.

Los registros muestran que el hombre mayor vive en Nicholas Circle East, en Spring Park, y fue condenado en 1989 por agredir sexualmente a un niño menor de 12 años en el condado de Duval.

Ambos delincuentes sexuales terminaron detenidos tras ser descubiertos por agentes de la Policía de Jacksonville, de quienes ignoraron las advertencias previas a Halloween.