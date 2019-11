Desarrollan programa para evitar Alzheimer dedicado a comunidad hispana

(NOTICIAS YA).-La Universidad del Sur de la Florida (USF) desarrolló un estudio para reducir el riesgo del deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores. De la misma manera, se le extiende la invitación a la comunidad hispana para que participen.

El estudio PACT tiene como objetivo la prevención del Alzheimer’s y fue inicialmente desarrollado por la doctora Jerri Edwards, también de USF. La gran novedad es que el curso ahora se está ofreciendo en español para comunidad hispana de los Condados Pinellas, Polk, Hillsborough y Pasco.

“Yo he notado que me ha dado un poquito una habilidad más ágil de pensar. La familia que no lo ha vivido no sabe las consecuencias porque no afecta sólo al individuo afecta, la familia afecta, afecta a los amigos,”