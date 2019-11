¡Siguen cayendo! Arrestan a suegra de Nicole Montalvo por mentir

(NOTICIAS YA).-Autoridades del Condado Orange arrestaron hoy a la suegra de Nicole Montalvo por manipular evidencia y mentir a los detectives.

Wanda Rivera, 59, ahora posee una fianza de $100,000 y es la tercera persona arrestada en relación a la muerte de Montalvo, así lo indicó el Algualcil del Condado Osceola Russ Gibson.

“Hay más personas que tuvieron algo que ver con esto y estaremos tocando sus puertas muy pronto,”

Dijo Gibson

Según las autoridades, tras ser interrogada el pasado miércoles, mientras se creía que Montalvo estaba desaparecida, Rivera emitió detalles con los agentes.

“Durante esa entrevista, ella dijo varias cosas que se confirmó que no eran ciertas y también la investigación reveló que también, ella, algo hizo con la evidencia de este crimen,”

Dijo Mayor Jacob Ruíz, vocero de la Oficina del Alguacil del Condado Osceola.

No obstante, aún no se conoce que responsabilidad tuvo Rivera en el asesinato de Montalvo. La semana pasada, la periodista de Noticias Univision Orlando, Tamar Mino, se contactó con Rivera, quien sonaba angustiada y prefirió no emitir opiniones. Mañana se presentará ante un juez.

LEE: Se presenta en corte suegro Nicole Montalvo tras asesinato