VIDEO: Madre sufrió sobredosis de heroína con sus 3 hijos en el auto

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Deltona, Florida se enfrenta a cargos por negligencia infantil luego de que en la noche del jueves 31 de octubre sufrió una sobredosis, mientras ella y sus 3 hijos se encontraban en un auto a lado de la carretera.

Alrededor de las 7:00 pm (GMT -4) las autoridades recibieron un reporte por parte de una niña de 12 años, quien les informó que se encontraban en la Interestatal 4 y su madre no despertaba.

Tiffany Smith de 28 años fue encontrada a bordo de una camioneta por oficiales que respondieron al reporte cerca de la milla 114 de la autopista. En el interior del vehículo además de la niña que hizo el reporte, se podía ver a otra pequeña de 7 años.

Smith fue revivida en la escena por los paramédicos con un dosis de Narcan y una vez que despertó fue interrogada por un oficial en la ambulancia. Fue ahí donde la mujer indicó que mientras manejaba empezó a experimentar dolor en la espalda.

“Honestamente tomé un poco de heroína porque la espalda me estaba doliendo”, dijo la mujer al oficial, quien le preguntó si eso es algo que debería tomar para un dolor. “No lo es, pero no tenía analgésicos y la espalda me estaba doliendo y estaba haciendo un viaje de 5 horas”, dijo Smith.

La mujer indicó al oficial que se encontraba en un viaje de camino a Carolina del Sur con los niños, así que se detuvo a la mitad de la carretera a consumir heroína. Sin embargo tras hacerlo sufrió de una sobredosis y quedó inconsciente.

Durante la llamada al 911 la niña que hizo la llamada dijo que su madre no dejaba de pisar el acelerador y que ella tuvo que poner el vehículo en “Neutral” ya que no sabía ponerlo en “Estacionar”.

Una vez que la mujer fue llevada al hospital los oficiales descubrieron que en el vehículo también se encontraban un niño de 1 año en el asiento de bebé, así como a dos perros pequeños que quedaron en custodia del Control Animal del Condado de Volusia. Los niños no resultaron heridos y fueron puestos en custodia de su abuela.

Smith fue llevada al hospital AdventHealth Fish Memorial en Orange City, en donde permaneció internada en condición estable. Una vez que sea dada de alta será ingresada a una prisión del Condado de Volusia.



