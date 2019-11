Bloquea juez federal medida migratoria de Trump

(NOTICIAS YA).- Luego de que una organización pro-inmigrante y siete ciudadanos estadounidenses interpusieran una demanda contra la nueva medida del presidente Trump, la cual fue anunciada a principios del mes de octubre.

Este sábado el juez Michael Simon, del estado de Oregon falló a favor de los demandantes, bloqueando así temporalmente la proclamación que obligaba a tener seguro médico o dinero suficiente para poder pagar cualquier tipo de gasto médico a todo aquel inmigrante que buscara llegar por la vía legal a estados unidos.

“Si ellos no podían comprobar que iban a poder conseguir aseguranza médica se les podía negar su visa y precisamente eso es lo que iba a pasar. Esto podría afectar a muchísima gente que no iban tener manera, como es que alguien iba a sacar prueba de que va a conseguir aseguranza médica si todavía no esta, estamos hablando de personas que están fueran del país aplicando para una visa de no inmigrante”, explicó Iliana Holguín, abogada de inmigración.

En la proclamación firmada por Trump, el mandatario aseguraba que esto se hacia debido a que continuamente los hospitales y otros proveedores de salud atendían a personas sin seguro médico sin recibir un reembolso, lo cual se terminaba convirtiéndose en una carga pública para la comunidad estadounidense.

Por lo que los inmigrantes que pretendieran obtener una visa, tenían solo 30 días después de haber entrado al país para contratar algún seguro médico o un comprobante de solvencia económica, para que su visa no fuera retirada.

Pero para Holguín esto solo era una estrategia del presidente, para tratar de disminuir el número de inmigrantes que pretenden llegar a nuestro país, en busca de una vida mejor.

“Él se esta enfocando en hacer el proceso de inmigración legal lo más difícil posible para tratar de rebajar el número de personas que pueden inmigrar a los Estados Unidos, están tratando de hacer el proceso difícil para la gente. Y este era otro ejemplo de eso, ellos tenían la esperanza que esto iba a bajar el numero de inmigrantes legales”, reiteró Holguín.

Algo con lo cual coinciden activistas pro-inmigrantes, quienes aseguran que con estas drásticas medidas, el presidente Trump pretende dificultar el ingreso para aquellos que no entren en su categoría de inmigrantes “aptos”.

“Para ser parte de una visión de América que es anglosajona que es blanco, que es rico, que es poderoso, en si la mayoría de la gente del mundo no es parte de esas clases y no se les va a estar dando la bienvenida a este país”, aseguró Marisa Limón, subdirectora del Instituto Fronterizo Hope.

Se espera que en los próximos días, la administración Trump interponga una apelación ante el fallo del juez.