Tiroteo que involucra a agente federal deja una persona muerta

(NOTICIAS YA).-Una gran movilización policiaca en Sunland Park se registró la mañana de este lunes después de que un agente de la patrulla fronteriza asignado al sector de Santa Teresa se viera involucrado en un tiroteo. Según las autoridades el agente se encontró con un grupo de 4 sujetos sobre la calle Mc.Nutt.

“durante el encuentro uno de los individuos sacó un arma y le disparo al agente. El agente respondió al fuego hiriendo al individuo quien fue transportado a un hospital local donde falleció.”

El agente federal no resultó lesionado y aún se desconocen los motivos del ataque.

Debido a que la investigación está en curso, la carretera permaneció cerrada durante toda la mañana provocando que varias personas no llegaran a su trabajo.

“Ahorita creo que no podre trabajar no me dejan entrar y si me preocupa poquito pero que puedo hacer.” Señaló Héctor Villa quien espero por varias horas.