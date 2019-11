VIDEO: Empleado salva la vida de hombre que cayó a vías del tren

(NOTICIAS YA).- Un empleado de transporte en California es reconocido como un héroe en su comunidad tras haber rescatado a un hombre que cayó a las vías del tren cuando este se acercaba a la plataforma.

El dramático rescate ocurrió el domingo en la estación de Bay Area Rapid Transit (BART) ubicada en el Oakland Coliseum, después de un partido entre los Oakland Raiders y los Detroit Lions.

Tony Badilla, un pasajero que presenció el momento, publicó en Twitter un video de ambos hombres abrazados tras el incidente.

Badilla dijo a CNN que el empleado, identificado posteriormente como John O’Connor, estaba muy atento manteniendo a la multitud alejada de las vías mientras asistía a los pasajeros.

“Cuando el tren se acercó, me levanté de mi asiento y la multitud dirigió su atención al tren. Escuché una conmoción a mi izquierda justo cuando llegaba el tren y fui testigo de cómo el trabajador de BART físicamente tiró al hombre al suelo, ambos cayendo a la cubierta de manera segura mientras el tren pasaba volando”, narró.

“La multitud se sorprendió de lo cerca que estuvo, y el hombre estaba agitado. El trabajador de BART estaba molesto con el hombre por ser tan descuidado, pero sus emociones se apoderaron y los dos se abrazaron”, continuó el testigo.

Según una declaración de BART, el hombre no identificado estaba ebrio y cayó accidentalmente sobre las vías. En un tuit, BART agradeció a O’Connor por su heroísmo. “Salvó una vida esta noche. Gracias John. Muéstrenle un poco de amor”, publicó la compañía.

El empleado, recientemente ascendido a supervisor de transporte, ha trabajado en BART durante 24 años, según la agencia.

“Un hombre que estaba intoxicado accidentalmente dio un paso en falso y cayó en la vía mientras se acercaba un tren. John vio esto junto con otros pasajeros y le gritó al hombre que volviera a la plataforma. El hombre no se movió lo suficientemente rápido, por lo que John lo tomó por los hombros y lo jaló hasta un lugar seguro. Se pusieron de pie y se abrazaron”, dijo una portavoz de BART a CNN en un comunicado.

O’Connor le dijo a KPIX, afiliada de CNN, que vio al sujeto caer sobre las vías en su visión periférica. Calculó que el tren estaba a unos 60 pies de distancia cuando rescató al hombre.

“Honestamente, pensé que el tren lo iba a partir por la mitad. No quería ver morir a este tipo”, dijo el domingo. El lunes, al reunirse con reporteros en la misma estación, dijo sentirse incómodo de que lo llamen “héroe”.

“Soy afortunado de que Dios me haya puesto allí y (el hombre) haya podido ver otro día”, consideró O’Connor, asegurando que solo estaba haciendo su trabajo. “Sinceramente, no siento que haya sido algo especial. Él no podía hacer nada y yo no podía dejar que sucediera”.

O’Connor concluyó diciendo que ha visto muchos incidentes en las vías durante sus años de servicio y espera que otras personas puedan intervenir en caso de ser testigos de una situación similar. Por ello, pidió al hombre que rescató que devuelva el favor cuando sea necesario.

*Con información de CNN