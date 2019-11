VIDEO: ¿Qué audífonos tienen la mejor cancelación de ruido?

(NOTICIAS YA).- Si eres de eso que le gusta escuchar muy bien la música y aislarse lo más posible seguramente estarás buscando los mejores audífonos que puedas encontrar.

Si te gustan los auriculares grandes, los mejores son los Sony WH 1000XM3, porque básicamente tienen la mejor cancelación de ruido, sus almohadillas son muy cómodas para llevar en todo momento y hay un detalle que seguro te va a encantar, y es que la batería dura 30 horas. Si los usas en un vuelo aquí mismo dentro de Estados Unidos, seguramente no te quedarías sin batería si los llevas cargados.

En este caso la cancelación de ruido es adaptativa y además tienen un optimizador de presión atmosférica, lo que permite que cuando los uses en un avión no sientas que tu cabeza se te comprime. Si quieres conocer otras marcas de audífonos con la mejor cancelación de ruidos, no te pierdas esta guía.

