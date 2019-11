Asesinan a hombre en el Noreste de El Paso

(NOTICIAS YA).- Los hechos se registraron al rededor de las 3:40 de la tarde, en la cuadra 5800 de la calle swallow, en el Noreste de El Paso.

Hasta donde arribaron elementos de la Unidad de Crímenes Contra Personas tras recibir el reporte de una persona muerta.

“Un hombre y una mujer estaban dentro de la casa, cuando otro hombre entró a la fuerza y hubo una pelea entre los hombres y el hombre que entró fue apuñalado y murió en la escena”, explicó Enrique Carrillo, vocero de la Policía de El Paso.

De acuerdo con el vocero, hasta el momento se desconoce la razón por la que el sujeto irrumpió en la vivienda.

Pero trascendió que el hombre que apuñaló al sujeto se entregó a las autoridades tras el altercado y en estos momentos se encuentra en custodia de la Policía.

“El hombre en la casa condujo al 7-Eleven que esta aqui arriba y de ahi llamó a la policía para reportar el apuñalamiento”, indicó Carrillo.

Una mujer relató ante nuestra cámara, que ella vio cuando los paramédicos sacaban el cuerpo de la vivienda.

“Sacaron a alguien la ambulancia pero iba como cubierto no se veia si iba vivo o no, no podemos saber”, comentó Rebecca Núñez, vecina del sector.

Mientras que otro vecino que vive justo frente a la casa donde ocurrió el homicidio, aseguró no haber escuchado ningun tipo de pelea, solo a las patrullas.

“Escuché las sirenas de la policía y los bomberos y ambulancias, pero no sabía que era afuera de mi casa hasta que traté de salir para ir por mi hermana pero no me dejaron”, relató Jeffrey Groulx.

Por último la vecina dijo sentirse nerviosa, ya que este homicidio ocurrió a unos metros de su casa.

“Si me sorprendí porque estamos impuestos a dejar las puertas abiertas, imaginese que el que hizo eso haya corrido y se esconde en una casa; Si da miedo”, enfatizó Núñez.

Hasta el momento se desconoce si el hombre detenido enfrentará cargos por este homicidio.