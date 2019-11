Liberan a latino acusado injustamente de tiroteo en fiesta de Texas

(NOTICIAS YA).- El hombre que fue acusado de realizar un tiroteo durante una fiesta universitaria cerca de Greenville, Texas el pasado 27 de octubre; fue puesto en libertad luego de que los investigadores aceptaron no tener evidencia que lo ligue con el ataque que cobró las vidas de dos personas.

Brandon Ray Gonzales de 23 años fue arrestado en su trabajo un día después del tiroteo, que además de 2 muertos dejó al menos 14 heridos, en una concurrida fiesta de jóvenes y adolescentes.

Gonzales fue acusado de asesinato capital y permaneció detenido bajo una fianza de $1 millón. Sin embargo el jueves 5 de noviembre Randy Meeks, el alguacil del Condado de Hunt, dijo a The Dallas Morning News que recomendó a los fiscales retirar los cargos contra el hombre.

De acuerdo con Meeks, la razón es por la “falta de cooperación de los testigos y el descubrimiento de evidencia exculpatoria durante el curso de la investigación”. Hasta el momento no se ha indicado si las autoridades han identificado más sospechosos.

Por su parte el abogado de Gonzales, Andrew W. Wilkerson, indicó que su cliente fue liberado porque “no había absolutamente nada de evidencia conectándolo a este horrible crimen”. Además dijo que los cargos serían retirados dentro de poco y que planean presentar una denuncia civil contra el condado.

Wilkerson también indicó que hay evidencia de la inocencia de su cliente incluyendo uno de los testigos que declaró haberlo visto sentado en su carro cuando el tiroteo comenzó. “Querían complacer a la sociedad y al público y simplemente escogieron a alguien y lo arrestaron”, expresó el abogado.

Mientras que Gonzales declaró en una conferencia de prensa que ser detenido a matado “toda su personalidad”. “Me mató porque no es quien soy. Eso no es quién seré jamás”, dijo el joven al hablar sobre el sentimiento de ser acusado sobre un crimen que asegura no haber cometido.

El ataque que mató a Kevin Berry Jr. de Dallas, y a Byron Craven Jr. de Arlington -ambos de 23 años-, continúa siendo investigado.

