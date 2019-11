La nueva astróloga que reemplazó a Mhoni Vidente en show de TV

(NOTICIAS YA).-Mhoni Vidente fue despedida de un programa televisión hace una semana y ya fue reemplazada.

El programa matutino “HOY”, ya cubrió la vacante para la sección de ‘La Ruelta Esotérica’, que dejó la vidente cubana, informó el medio de espectáculos Show.

LEE: Mhoni Vidente fue despedida de programa de TV y lanzó una advertencia

Mhoni reveló en una entrevista que se mostró molesta con el despido y con la explicación de la productora, Magda Rodríguez, y lanzó una fuerte advertencia: “Yo soy una persona de mucha fe y sé que esto le va a repercutir totalmente al programa ‘Hoy’ y a la productora, pero las decisiones se tomaron y hay que ser fuertes”, declaró.

Según palabras de Rodríguez, los ejecutivos ya no la querían y finalizaron su contrato.

Pero, ¿quién es el reemplazo de la famosa astróloga?

LEE: Adiós Yanet García, hola Issa Vegas

Como muchos esperaban, se trata de la también colaboradora del programa en la sección “Horóscopos”, la astrologa Mizada Mohamed.

Aunque Mohamed dijo en algún momento de su carrera que, no predecía la vida de los famosos porque era muy respetuosa de su privacidad: “Respeto a los que hacen las predicciones anuales para los famosos y las publican; yo, insisto, si el artista me lo pide, se lo hago, si no, no, de repente nos andamos metiendo en lo que no debemos”, según palabras de la astrologa.

Pero como asignada de esta nueva sección, tendrá que atreverse a hacerlo, señaló el medio.

LEE: Shannon de Lima y James Rodríguez se convirtieron en padres, confirman

Según fuentes cercanas, parece que el programa está pasando por grandes cambios, pues Galilea Montijo ha brillado por su ausencia y aún se desconoce el motivo.

Video relacionado