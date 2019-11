Mamá entrega a su hijo de 13 años buscado por asesinato

(NOTICIAS YA).- Una extensa búsqueda por tierra, agua y cielo culminó con la recaptura de un jovencito de 13 años acusado de dos asesinatos y quien escapó horas antes durante una comparecencia en la corte.

De acuerdo con Fox News, fue la madre del menor, identificado solamente como Jericho W. debido a su edad, quien lo entregó a las autoridades el miércoles.

La Oficina del Alguacil del Condado de Robeson, en Carolina del Norte, informó que el muchacho fue detenido alrededor de las 10 de la noche, cuando su mamá lo entregó a oficiales de la unidad de fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.

El menor compareció en el tribunal de Lumberton el martes por dos cargos de homicidio y uno de robo a mano armada y escapó a pesar de los grilletes, originando una búsqueda por parte de oficiales de distintos niveles por tierra pero también por aire desde helicópteros y por agua.

Nikki Jacobs, madre de Jericho, dijo que el niño se dirigió a la casa abandonada de su abuela, donde pasó la noche del martes y la mañana del miércoles. Luego, tomó una bicicleta y fue a la casa de su tío, informó la emisora WRAL.

Wayne Lambert, tío del muchacho, dijo que Jericho se presentó en su propiedad el miércoles pidiendo comida y un baño.

“Solo le agradezco a Dios que vino a mí y yo fui el que pudo recibirlo antes de que los oficiales o alguien más le hiciera daño, porque no es un niño muy malo. Es un niño respetuoso”, declaró su familiar.

“Cuando lo vi, dije: ‘bebé, sabes lo que tenemos que hacer’. Él dijo: ‘papi, no quiero regresar’. Le dije: ‘yo sé que no, bebé, y papi no quiere regresarte, pero tienes que ir, ¿me entiendes?’. Él dijo: ‘sí, señor’”, recordó Lambert.