Motociclista pierde la vida y afecta a 2,200 personas en National City

(NOTICIAS YA).- Un motociclista chocó con un poste de cables eléctricos y al chocar perdió la vida y le cortó la electricidad a un total de 2,200 personas en el área. El incidente ocurrió el miércoles a las 10 p.m. cerca de la bahía de San Diego en National City. De acuerdo a los reportes de la policía personas en el área de Harbor Drive cerca del oeste de la calle 8 fueron afectadas.

La motocicleta tiro algunas líneas eléctricas al chocar y por el fuerte impacto del choque, la motocicleta terminó sobre unas vías de tren envuelto en cables con el conductor atrapado debajo.

El conductor de la motocicleta fue pronunciado muerto en la escena, y no hay ningún detalle sobre la víctima.

San Diego Gas and Electric pudo reponer la electricidad a todos los clientes a las 4:30 a.m.

Las circunstancias bajo la razón del choque están bajo investigación.