Retiran marca de salmón por riesgo de intoxicación potencialmente mortal

(NOTICIAS YA).-Mill Stream Corp. emitió un retiro voluntario de salmón debido al alto riesgo de una forma potencialmente mortal de intoxicación alimentaria, anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) este miércoles.

La compañía retiró 10 lotes de salmón ahumado congelado contaminados con Clostridium botulinum, una bacteria que puede causar enfermedades o la muerte.

Se advierte a los consumidores que no lo consuman, incluso si no se ve ni huele mal.

Este salmón se vendió entre el 6 de marzo de 2019 y el 17 de septiembre de 2019 en paquetes sellados al vacío en los siguientes tamaños: salmón entero, 2 lb, 1 lb, 8 oz y 4 oz.

Y se distribuyó a estos lugares: ME, MA, VT, RI, NY, CT, PA, NJ, OH, UT, IA, TN, MN, CO, FL, AZ, WI, WA, GA, IL, VA , MI, TX.

Los siguientes números de lote apareen en la parte posterior de los paquetes: 7049, 7050, 7051, 7052, 7054, 7056, 7058, 7060, 7062, 7066.

Es importante recordar que existe riesgo de una mortal de intoxicación, llamada botulismo, que puede causar estos síntomas:

Debilidad general

Mareos

Visión doble

Problemas para hablar

Complicaciones para tragar

Dificultad para respirar

Debilidad de otros músculos

Distensión abdominal

Estreñimiento

Las personas que experimentan estos problemas deben buscar atención médica inmediata.

Si tienes uno de los paquetes de salmón afectados por el retiro, debes desecharlo de inmediato, incluso si no se ve ni huele mal, advierten autoridades de salud.

Los consumidores con más preguntas pueden comunicarse con la empresa al 207-266-0621/207-266-0621, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. EST.