Cambio de tuberías de agua genera polémica en North Park

(NOTICIAS YA).-

Conos, letreros y maquinaria pesada decoran la transitada Calle 30 en North Park. La Ciudad de San Diego tiene más de 3,250 millas de tuberías que brindan servicio a 1.4 millones de residentes. El proyecto de la Calle 30 busca reemplazar más de 5 millas de tuberías de agua entre la Avenida Polk y la Calle Commercial que arrancó en el 2018 y es parte del gran plan de la ciudad de actualizar cañerías.

Anabel Velázquez trabaja en el restaurante de comida mexicana “Saguaro’s” y dijo que la obra les ha generado muchos problemas.

“Ahorita está todo lleno de polvo,” dijo Velázquez. “Limpias la mesa y esta toda llena de polvo.”

Nelly Centurión cansada de ver la aparición de grietas en su propiedad.

“Se ha ensanchando desde la parte de abajo hasta la parte superior,” explicó Centurión.

La verdadera pesadilla es entre las 8 de la noche y las 6 y media de la mañana.

“La presencia del ruido es demasiado fuerte, no nos permite el descanso nocturno,” dijo Centurión.

Eso sin contar los cierres de calles que estos trabajadores consideran inoportunos para sus clientes.

“No pueden pasar carros por ningún lado,” dijo Velázquez. “Si están las calles cerradas cierran el drive thru y no pueden pasar carros, la gente piensa que no pueden pasar y mejor se van no llegan.”

Los espacios para estacionarse ahora son acaparados para el equipo de construcción.

“Los que reparten pizza en la noche quieren buscar una forma rápida para llegar pero no se puede porque está la construcción y más frustrante porque tienen que caminar y a veces se hace fría la pizza y los clientes se enojan,” dijo Anthony Altamirano, trabajador de la Pizzería “Mr. Moto Pizza.”

La Ciudad de San Diego encomendó la obra de 28 millones de dólares a la Constructora Ortiz. Un proyecto que se desarrollará en 610 días hábiles y concluirá en otoño del 2020. La intención es evitar interrupciones de servicio a futuro y proveer agua limpia y segura a sus residentes.

En un comunicado, la empresa explicó que el trabajo se hace por las noches para evitar una congestión de tráfico ya que es una zona comercial y residencial.

“Creemos conveniente aplaudir la obra que es benéfica para evitar un colapso posteriormente con el aumento de la población,” dijo Centurión. “En cuanto a las tuberías más no así no en el caso de no haber previsto la ciudad y la constructora haber las consideraciones para los residentes.” Un representante de la Ciudad de San Diego informó que lamentan los inconvenientes que el proyecto a generado en esta comunidad. Agregó que vecinos y residentes pueden enviar sus preguntas o quejas a este número telefónico: (619) 232-2244 o por correo electrónico: 30thstpipelineinfo@cityworks.biz.