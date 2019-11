Cosas que nunca debes tocar sin llevar toallitas desinfectantes, médicos

(NOTICIAS YA).-¿Cuántos artículos tocas al día? Son muchos y puede que decenas o cientos de otras personas los hayan tocado antes que tú.

Pensando eso, es sorprendente que no tengamos un resfriado o gripe todo el tiempo.

Pero en algún momento, al tocar uno de estos focos de gérmenes identificados por los médicos, un virus logrará enfermarte. Y aunque no puedes evitar tocar algunos artículos, puedes mantener tus manos limpias para estar saludable.

Citando a la guías de alimentación saludable Eat This, Not That!, estas son algunas cosas que nunca debes tocar sin llevar tus toallitas desinfectantes, según los médicos:

Bombas desinfectantes de manos. Son algunas de las superficies con más gérmenes. Pero “la buena noticia es que el contenido tiende a matar la mayoría de los gérmenes que acabas de recoger”, dice el Doctor J.D. Zipkin, de Northwell Health-GoHealth Urgent Care. Botones de elevador. Estos botones contienen 40 veces la bacteria de un inodoro público, según un estudio en la Universidad de Arizona. El experto aconseja enrollar el dedo y presionarlos con el nudillo para disminuir la propagación de gérmenes. Computadoras. No puedes evitar tocarlos pero ¿cuándo fue la última vez que lo desinfectaste? Después de tocar otros elementos alrededor de la oficina y la casa, comer y usar el baño, mantén las toallitas antibacterianas cerca y limpie su teclado regularmente. Celulares. De no desinfectarlo regularmente, puede propagar gérmenes que causan enfermedades. Menús. Pueden tener 100 veces la bacteria de un asiento de inodoro: los investigadores de la Universidad de Arizona encontraron un promedio de 185,000 bacterias en los menús en una muestra aleatoria de restaurantes en tres estados.

