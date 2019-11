Proyecto de ley busca proteger de la deportación a parejas de soldados

(NOTICIAS YA).- Un grupo de senadores demócratas presentó un proyecto de ley que busca proteger de la deportación a parejas de soldados norteamericanos. El senador demócrata por el estado de Virginia, Tim Kaine, es uno de los patrocinadores del proyecto de ley y asegura que los soldados deberían poder enfocarse en lo complicado de sus misiones y no en la incertidumbre de que uno de sus familiares pueda ser deportado.

La medida toma fuerza tras los reportes de que el presidente Trump busca eliminar el beneficio de libertad condicional al que tenían acceso las parejas de soldados activos.

Por el momento, el proyecto de ley no cuenta con el apoyo de senadores republicanos, pero no se descarta que haya otro tipo de alivio que pueda ayudar que las esposas y esposo sin documentos de soldados activos, no sean deportados.