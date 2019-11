VIDEO: Heroica gatita salvó a un bebé de caer por las escaleras

(NOTICIAS YA).- Imágenes de una cámara de vigilancia captaron el sorprendente momento en el que un heroico gato salvó a un bebé de caer por las escaleras, el pasado 31 de octubre en Bogotá, Colombia.

De acuerdo con la madre del pequeño, Diana Lorena Álvarez de 27 años, cuando notó que el bebé se había salido de su cuna revisó las cámaras de vigilancia para descubrir qué había pasado. Pero al hacerlo encontró algo más sorprendente de lo que esperaba.

La mujer descubrió que su hijo Samuel León de 1 año fue rescatado por su mascota, Gatúbela. El video muestra al bebé jugando con la gatita justo antes de comenzar a gatear hacia la puerta, momento en el cual la peluda heroína salió al rescate.

Cuando el pequeño Samuel estaba a punto de alcanzar la puerta, y por consecuencia las escaleras, Gatúbela salió corriendo y saltó encima de él. Pero tras varios intentos fallidos por sujetarlo con las patas delanteras, la mascota optó por ponerse frente a él y empujarlo para bloquear su camino.

Gracias a las heroicas acciones de la gatita, Samuel resultó ileso y la situación no pasó a mayores. “Si no hubiera sido por la gata, mi hijo habría caído por las escaleras. Al ver las imágenes me sentí realmente sorprendida y afortunada”, declaró Álvarez según RT.

Así que ya lo sabes, si eres amante de los gatos y tus amigos te dicen que estos no son cariñosos y fieles; muéstrales este video para que recuerden que los felinos también crean lazos afectivos con sus humanos, y pueden llegar a ser feroces defensores que salvan vidas.

