Apuñalan a dos personas en el Valle Bajo

(NOTICIAS YA).- Los hechos se registraron, este domingo poco antes de las tres de la tarde, en la cuadra 8100 de la calle Lomita, en el área del Valle Bajo.

Hasta donde arribaron gran cantidad de elementos de la Unidad Anti Pandillas de la Policía de El Paso, tras recibir el reporte de un ataque por arma blanca, causando temor entre los vecinos del sector.

“Si me sorprende porque yo he vivido aquí muchos años y siempre ha sido muy tranquilo aquí, no me imaginaba que esto pasaría”, expresó una vecina.

Los primeros reportes de la Policía de El Paso, señalan que dos personas cuyas identidades no se revelaron, terminaron hospitalizadas.

La mujer quien no quiso mostrar su rostro por miedo a represalias, comento que esta no es la primera vez, que justo en esta zona ocurren incidentes que involucren a agencias policíacas.

“Hace como un año si llego el SWAT a una casa que tenía creo que muchas drogas adentro de la casa”, contó la vecina.

Un hombre que se encontraba en al escena se acerco a Noticias Univision e identificó de manera extra oficial a una de las víctimas como su hermano, de nombre Rudy.

Otra vecina, relato ante nuestra cámara, que aparentemente las personas que fueron apuñaladas, están relacionadas el crimen organizado.

“Parece ser que en esa casa vive gente que vende droga, “puchadores”. Yo creo que alguien los atacó por no se si deudas de drogas o no se”, explicó Gloria carranza, vecina del sector.

De acuerdo con la mujer, ella pudo observa cuando la ambulancia se llevo a una de las víctimas.

Estaba un cuerpo tirado, no se si era baleado o apuñalado, no sabemos porque los vecinos dicen que apuñalado o baleado pero si se lo llevaron”, aseguró Carranza.

La Policía de El Paso comentó que hasta el momento se desconoce que fue lo que originó este ataque.