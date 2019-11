Evacúan Estudio Warner Bros por riesgo de un incendio forestal cercano

(NOTICIAS YA).- El Estudio Warner Bros. en Burbank, California fue evacuado el pasado sábado 9 de noviembre debido al riesgo que presenta un incendio forestal activo en Hollywood Hills, que hasta el momento ha sido contenido en un 15%.

230 miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lucharon contra las llamas durante toda la noche. Hasta la mañana del domingo el incendio había consumido 34 acres, aunque los oficiales señalaron que no pueden tener un panorama exacto hasta más tarde.

Solamente un bombero sufrió de heridas no amenazantes en la pierna y el brazo. Además los oficiales indicaron que no hay estructuras dañadas o bajo riesgo inminente; aunque motivaron a las personas a quedarse en sus hogares ya que no hay órdenes de evacuación.

