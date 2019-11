Despierta Orlando: 12 de noviembre 2019

(NOTICIAS YA).- El cumpleaños de Luis Artemio se celebró en esta edición de Despierta Orlando con sorpresas que lo conmovieron. La producción le organizó una fiesta a Luis, con música de Bombys de la Plena, un bizcocho por “Cake by Liz” y mensajes de sus parientes cercanos. También el artista Javier De Jesús le dedicó un mensaje muy especial recomendándole a Luis y a los televidentes de dejar atrás el pasado y abrir la mente a nuevas posibilidades.

“Yo le digo a Dios, no me quites los obstáculos de la vida. No me quites los momentos difíciles. Dame la fuerza para enfrentarlos, porque a través de enfrentar esos problemas, a través de enfrentar esas circunstancias nuestro carácter se fortalece. Ningún Marinero se hace experto en un mar en calma. Y la chiringa (cometa) vuela con el viento en contra”, dijo Javier Jesús.