VIDEO: Pequeño muere en guardería tras atragantarse con un sándwich

(NOTICIAS YA).- Un niño de 1 año murió en Arizona tras atragantarse con comida en una guardería en casa que no contaba con licencia de las autoridades para operar; el caso se está investigando.

La madre del pequeño, Star Jones, dijo que jamás imaginó que tendría que organizar un funeral para su hijo tras dejarlo el pasado 23 de octubre en Tiffany’s In-Home Child Care, una guardería en casa ubicada en Mesa.

“Le dije: ‘Te amo’, y él dijo: ‘Yo también te amo, mamá’. Ojalá pudiera haberlo abrazado por más tiempo”, dijo entre lágrimas en una entrevista.

Más tarde, ese día, Jones recibió una desconcertante llamada por parte de la dueña de la guardería, Tiffany, quien le dijo que su hijo, Symhir, se había atragantado con un sándwich y que la ayuda estaba en camino.

“Seguí preguntándole: ‘¿Está bien mi bebé? ¿Está bien?’ Ella dijo: ‘Está bien. Sí, le están sacando la comida de la boca. Todavía le están sacando la comida de la boca. Está bien’”, dijo Jones.

Symhir fue trasladado a un hospital, pero no sobrevivió. Su cerebro pasó demasiado tiempo sin oxígeno.

“Es muy difícil para mí seguir viviendo”, dijo Jones.

La familia había estado llevando a Symhir a la guardería desde el verano. Jones dice que se enteró después de ver un volante en las redes sociales, en el que decía que Tiffany tiene certificación de RCP.

La afligida madre ahora desea haberle pedido a Tiffany que verificara su entrenamiento.

“No sabía que no había tenido una licencia de RCP hasta que los paramédicos y los detectives la interrogaron. Ella les dijo que no había tenido una licencia en años”, dijo Jones.

Tras la lamentable muerte, la policía de Mesa está investigando los hechos, sin que se hayan presentado cargos en contra de alguien al momento.

La guardería no figura en la base de datos del Departamento de Salud Pública de Arizona para proveedores de cuidado infantil con licencia; la ley estatal requiere que las guarderías en el hogar tengan licencia si tienen más de cuatro niños bajo su cuidado.

Jones pide a otros padres que exijan una prueba de todo lo que un proveedor de cuidado infantil dice que tienen y hacen.

La familia de Symhir ha habilitado una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerarios, que fueron imprevistos.