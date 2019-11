Adhara Pérez: la pequeña con coeficiente intelectual mayor a Einstein

(NOTICIAS YA).- Una increíble niña mexicana está causando revuelo gracias a sus sorprendentes habilidades mentales; pues con un coeficiente intelectual (CI) de 162 la pequeña supera por dos puntos a Albert Einstein y Stephen Hawking.

LEE: Gimnasta mexicana Alexa Moreno gana lugar en Juegos Olímpicos de Tokio

A sus 8 años Adhara Pérez ya está estudiando 2 carreras universitarias y asegura que quiere convertirse en astronauta. Aunque la pequeña originaria de la alcaldía de Tláhuac en Ciudad de México, se ha enfrentado a varios obstáculos en su corta vida.

La pequeña Adhara Pérez es una niña prodigio orgullosamente mexicana que nos dejó impresionados a todos en @cddelasideas. A sus 8 años ya estudia una carrera en Ingeniería Industrial y su más grande sueño es ser científica y convertirse en una astronauta para trabajar en la NASA. pic.twitter.com/zrjHm1rIjn — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 11, 2019

Cuando tenía 3 años, Adhara fue diagnosticada con síndrome de Asperger, una condición dentro del espectro autista, lo cual la dejó vulnerable al bullying en su escuela.

Tras ver la condición en la cual la había dejado el hostigamiento de otros niños, como cansancio y falta de motivación, su madre Nallely Sánchez decidió llevarla a terapia para ayudarla a lidiar con la situación.

LEE: Instagram desarrolla herramienta para combatir el ‘bullying’

“En una firma de boletas vi que Adhara estaba jugando en una casita y la encerraron. Y ya empezaron así: ‘¡Rara, rara!’ y le comenzaron a pegar en la casita”, contró la madre a Infobae. “Entonces yo dije, no quiero que sufra. Y ella me decía que no quería ir a la escuela. Y cayó en una depresión muy fuerte”.

Al llevarla a obtener ayuda, el psiquiatra recomendó que la llevaran al Centro de Atención al Talento (CEDAT), una escuela para “niños y jóvenes con sobrecapacidad intelectual en México”, según indica su sitio oficial.

Adhara Pérez, la niña genio de 8 años que cursa dos carreras universitarias y es más inteligente que Einstein https://t.co/fhKvcBJlL1 pic.twitter.com/eMYspUXDvn — @qasmultimedio (@qasmultimedio) November 13, 2019

Fue ahí en donde se determinó la genialidad de la pequeña Adhara, quien a los 5 años terminó la primaria; a los 6 y medio la secundaria; y a los 8 el bachillerato. Ahora continúa su educación en las carreras de Ingeniería en Sistemas por CNCI, e Ingeniería Industrial en Matemáticas en UNITEC.

La historia de Adhara es tan sorprendente que Forbes la incluyó en la lista de las 100 mujeres más influyentes de México. Ahora una vez que ella termine sus carreras y tome una clase de inglés, su plan es ir a EE.UU. con la esperanza de ser admitida en la Universidad de Arizona para estudiar astrofísica.

¿Ya conocen a Adhara, nuestra pequeña vecina. Su historia, logros y sueños? "Mi planeta favorito es la Tierra”. “Me gusta la Tierra porque podemos sobrevivir. Y quiero ir al espacio a colonizar Marte”. —Adhara Pérez, pequeña de 8 años con un IQ de 162.👏👏😊 pic.twitter.com/CDNVlV3Ytt — Daniel (@RADICAL_TLAHUAC) November 13, 2019

LEE: Buscan a maestros mexicanos para ganar 60 mil dólares al año en EE.UU.