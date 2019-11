“Tails Around Town” programa de adopción temporal para mascotas en

(NOTICIAS YA).- Una organización local, llamada “Tails Around Town” invita a la comunidad a cuidar a los animales que se encuentran en sus refugios, de forma temporal.

Se trata de llevarse a los animalitos, a una salida que puede durar desde un par de horas hasta medio día e incluyen paseos o simplemente disfrutar de una tarde en casa.

Cualquier persona interesada en llevar un perro a la ciudad debe enviar un correo electrónico a foster@pvactx.org para inscribirse. Se recomienda registrarse con anticipación, para que la organización pueda asegurarse de tener un perro listo para usted.

Los viajes pueden incluir un paseo por el vecindario, un viaje en carro, una película en casa, incluso una bebida o comida en un patio que admita mascotas.

Haga click aquí para registrarse en “Tails Around Town”

No obstante, las personas que no tengan cita, podrán presentarse en el Centro Laurie P. Andrews PAWS, entre las 11 a.m. y la 1 p.m. para realizar la incripción y llevarse un perro de paseo.

Es importante, que los perros sean devueltos a la misma ubicación a más tardar 1 hora antes del cierre.

Sacar a un perro por un par de horas les ayuda a hacerlos más visibles para los posibles adoptantes.

Los participantes deben tener 18 años de edad o más, traer una identificación válida con foto y firmar un acuerdo previo al retiro del animal.

La organización, también se encuentra en la búsqueda de voluntarios que pueden ayudar a distribuir volantes en el vecindario, crear publicaciones en las redes sociales o ayudarles a registrar la entrada y salida de los perros para las excursiones. Si usted quiere ser parte de esta labor, escriba un correo a voluntario@pvactx.org para más información.