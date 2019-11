Identifican a una de las víctimas del tiroteo en escuela de California

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Los Ángeles, en California, han identificado a una de las dos víctimas fatales que dejó un tiroteo en una escuela preparatoria este jueves, cuando un estudiante disparó en contra de varios compañeros antes de intentar suicidarse.

Gracie Anne Muehlberger acababa de cumplir 15 años el pasado 10 de octubre, ella fue la primera víctima fatal del tiroteo, según confirmó este viernes el forense del condado de Los Ángeles a The Post.

La identidad de la segunda víctima mortal no se ha confirmado, pero se sabe que se trata de un adolescente de 14 años, quien es sobrino de un empleado de la Oficina del Alguacil del Condado de Los Ángeles, según confirmó el alguacil Alex Villanueva.

“El niño de 14 años es sobrino de uno de mis empleados”, dijo Villanueva a CNN. Mientras tanto, el forense dijo que “todavía estaban trabajando para confirmar la identidad”.

Ambos adolescentes murieron luego del tiroteo que se registró la mañana de este jueves, 14 de noviembre, en Saugus High School, en Santa Clarita.

El tirador ha sido identificado como Nathaniel Berhow, estudiante de la escuela, quien fue capturado por las cámaras de vigilancia sacando una pistola semiautomática calibre .45 de su mochila para luego disparar en contra de cinco compañeros.

Berhow se disparó a él mismo en la cabeza. Sobrevivió y fue hospitalizado en estado crítico, pero la tarde de este viernes murió.

El tiroteo dejó en total cinco víctimas, dos muertos y tres heridos.

Una jovencita de 15 años recibió un disparo en la cadera, otra de 14 sufrió una herida en el hombro y en la parte inferior del abdomen. Ambas permanecen hospitalizadas.

Un niño de 14 años que también recibió un disparo, fue tratado en un hospital local y dado de alta.

El motivo del tiroteo sigue siendo una incógnita para las autoridades, y probablemente también para la comunidad estudiantil.

“No hay nada realmente que se destaque [con el sospechoso]. No era un solitario. No fue socialmente incómodo. Estuvo involucrado en actividades estudiantiles. Estudiante deportista”, dijo Villanueva a CNN.

El alguacil destacó que el tiroteo se llevó a cabo en solo 16 segundos.