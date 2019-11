Se registran 3 casos de tuberculosis en San Diego

(NOTICIAS YA).- La agencia de Salud y Servicios Humanos del condado de San Diego anunció que se han reportado 3 casos diferentes de tuberculosis (TB) en el condado de San Diego.

Dos de los casos fueron reportados en centros de detención del alguacil, y la tercera era una persona que llegó fuera de la ciudad después de haber sido diagnosticada y permanecido en un albergue en la ciudad de San Diego.

La agencia de Salud y Servicios Humanos del condado de San Diego se juntó con el departamento de alguacil para anunciarles al público que posiblemente pudieron estar expuestas a dos personas en estas facilidades. Las fechas son las que siguen:

Aug. 20 to Sept. 6, 2019 at the San Diego Central Jail Detention Facility

Sept. 6 to Sept. 15, 2019 at the George Bailey Detention Facility