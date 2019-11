Five Below comenzará a vender artículos con precios mayores a $5

(NOTICIAS YA).- Si eres fanático de las tiendas Five Below conocidas por sus artículos de menos de $5, tal vez no te alegrará saber que el negocio cambiará su política y subirá sus precios por primera vez en 17 años.

De acuerdo con un comunicado, la compañía elevará los precios de ciertos artículos, incluyendo productos de tecnología y ciertos juguetes y juegos. “Siempre hemos hecho todo lo posible para absorber los aumentos en costos”, explica la declaración.

“Recientemente tuvimos que incrementar los precios por encima de $5 en artículos tecnológicos para poder seguirles trayendo los productos que aman”, informó Five Below.

En el caso de los juguetes y juegos con precios de hasta $10, la compañía los mantendrá en un área separada llamada “Ten Below Gift Shop”. Mientras que para los electrónicos Five Below agregará una sección llamada “Ten Below Tech”.

Sin embargo a pesar de los cambios el nombre de la tienda se mantendrá como está. Esto debido a que la mayoría de la mercancía que seguirán manejando continuará teniendo precios de $5 o menos.

