Detienen a hombre por comer un sándwich cuando esperaba el tren en CA

(NOTICIAS YA).- Un hombre afroamericano que fue arrestado por la policía por comer un sándwich mientras esperaba el tren en la plataforma; ha presentado una reclamación en contra de la estación Bay Area Rapid Transit (BART) en San Francisco, California.

Black man arrested for eating a sandwich on a train platform https://t.co/7vtvohX95w pic.twitter.com/4ejduMU9LB — nigergossip (@nigergossip) November 12, 2019

VIDEO: Oficial somete a adolescente afroamericano sin extremidades

En un video publicado en redes sociales se puede ver al oficial de BART decirle a Steve Foster que comer en la plataforma va en contra de la ley estatal. Cuando el hombre pensó que estaba bromeando, el policía lo tomó de la mochila.

En el incidente ocurrido el pasado 4 de noviembre, Foster reacciona enojado y le explica que no estaba haciendo nada malo, por lo que se rehusó a darle su nombre. Fue ahí cuando la situación escaló y el hombre fue esposado.

“Definitivamente estoy alterado, enojado, un poco frustrado y molesto al respecto”, declaró Foster a KGO. El hombre fue esposado y después recibió una citación, aunque la vocera de BART Alicia Trost aseguró que no fue arrestado.

Además el gerente general de BART Bob Powers emitió una declaración expresando que le decepciona la forma en la que la situación fue tratada y disculpándose con Foster, los demás pasajeros, empleados y aquellos “que han tenido un reacción emocional al video”.

LEE: Despiden a policía de NY acusado de asfixiar a afroamericano

Foster indicó que compró el sándwich en un establecimiento dentro de la estación y aunque sabía que no podía comer dentro del tren, no sabía que tampoco se podía en la plataforma. Agregando que es su rutina diaria y no es la única persona que lo hace.

Sin embargo la declaración de Powers indicó que el oficial le pidió a Foster que dejara de comer y cuando volvió a pasar se dio cuenta que seguía comiendo, por lo que quiso emitir una citación.

“El individuo se rehusó a proveer una identificación, dijo groserías e insultos homofóbicos al oficial, quien se mantuvo tranquilo durante el intercambio”, continúa la declaración agregando que un auditor de policía independiente está realizando una investigación.

Sin embargo, Foster planea demandar a la estación, argumentando que se trataba de un caso de caracterización racial. Por lo que el abogado de derechos civiles John Burris anunció que presentaron una reclamación en contra de BART a nombre de Foster.

Por su parte el presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de BART, Keith García, declaró a CBS que “John Burris intentará ganar dinero fácil con calumnias y carnada de raza. Sólo puedo esperar que el juez de distrito de BART no complazca esa fantasía”.

FOTO: Policías en Texas jalan a detenido afroamericano con una soga