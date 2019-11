Paseño recauda fondos para pagar cirugía de su madre

(NOTICIAS YA).- Durante casi un año Francisco Ortíz ha visto como la salud de su madre ha ido decayendo a raíz de la trombosis intestinal que sufrió.

“Fue primero el estrés que tenía de que tenía estar solamente acostada en la cama, no podía irse a trabajar. Era una persona que socializaba mucho con sus compañeras, con nosotros y pues a la vez nos dimos cuenta que fue ahí donde empezó a cambiar su personalidad, ya casi no estaba enseñando los rasgos de la alegría que tenía día tras día”, aseguró el hombre.

Y es que lo parecía un simple dolor de estomago, terminó con la mujer internada de emergencia en un hospital.

“La doctora me dijo que era una trombosis en mi intestino, que estaba la sangre coagulada, que me tenían que cortar 25 centímetros y me operaron de emergencia”, explicó Silvia Ibarra.