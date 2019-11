Menor sobrevive a masacre perpetrada por su padre en Paradise Hills

(NOTICIAS YA).-

Gloria Collins aún no asimila la trágica muerte de su hija Sabrina Rosario y 3 de sus nietos.

“No, no, no clame a Dios,” dijo Collins. “Ayudame Dios mio, ayudame.”

El sábado, la ex pareja de Sabrina Rosario, Jose Valdivia, entró a su casa ubicada en 1252 Flintridge en Paradise Hills, le disparó a su familia y luego se quitó la vida.

“Los oficiales tocaron la puerta y no recibieron respuesta,” dijo la Teniente Martha Sainz.

Un oficial se asomo por la ventana y vio a un joven menor de edad herido en un cuarto.”

Jose Valdivia de 31 años, Sabrina Rosario, 29, y el pequeño Enzi de 3 años fueron encontrados sin vida en el interior de la vivienda. Zeth,11, y su hermano Zuriel, 5, fueron trasladados al hospital sin embargo fallecieron al llegar.

“Estamos heridos pero no derivados,” dijo Collins.

En ese ataque Ezekiel de 9 años recibió dos balazos en la rodilla y cabeza.

“Un niño muy alegre, muy inteligente, muy cariñoso, juguetón,” dijo Collins. “Si lo deja estar con nosotros estaremos unidos, trabajando en su recuperación porque sabemos que un balazo en la cabeza es muy difícil.”

Según las autoridades, este es un caso de violencia doméstica que se salió de control.

“A mi me decía, me soltaba todo, mira me persigue, me llama 30, 40 veces para molestarme, le habla a los niños,” explicó Collins.

Un primer amor que se convirtió en un infierno sobre todo en los últimos 5 años ya que Rosario buscaba divorciarse de su pareja y padre de sus cuatro hijos.

“Demasiada falta de respeto, demasiada cobardía de esa persona porque aparte mi hija lo soporto esperando a que el cambiara y tuviera mejor comportamiento,” agregó Collins.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue una foto que Valdivia le envió a Rosario el 6 de noviembre. En ella, se ve una pistola y varias botellas de alcohol.

“Ella entró en desesperación porque dijo, ‘me enseñó un arma mamaia, me manda mensajes, me manda fotografías donde esta tomando mucho porque ya la había amenazado pero ahora le estaba mostrando que tenía un arma,’” dijo Collins.

Un dia antes de la masacre, Sabrina Rosario había conseguido una orden de restricción contra su ex-pareja por las constantes amenazas.

“Ella tenía mucho miedo, semanas que tenía mucho miedo para dormir,” dijo Collins. “Mi hija Joceliin se quedaba con ella.”

Al verse entre la espada y la pared, Rosario tenia la ilusion del mudarse al norte de California.

“Ella estaba cansada, ‘me decía en cuanto me den los papeles del divorcio en diciembre yo ya me voy de aquí,’” dijo Collins. “Yo le decía te vas porque yo la veía muy desesperada pero con muchos ánimos de salir adelante y de luchar por sus hijos.” Desafortunadamente ese sueño no se culminó. La familia pide ayuda de la comunidad a través de una cuenta GoFundMe para recaudar fondos para los gastos médicos y fúnebres que se avecinan. Esperan que este caso motive a otras víctimas de violencia doméstica a alzar la voz.