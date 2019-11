Orden de restricción dada horas antes de tiroteo en Paradise Hills

(NOTICIAS YA).- Un hombre que mató a su esposa y a tres de sus cuatro niños en Paradise Hills antes de dispararse a sí mismo, le envió a su ex pareja una foto de una pistola con el mensaje “es seguro que va a suceder” aproximadamente dos semanas antes del tiroteo, según documentos obtenidos este lunes.

En los días previos al tiroteo del sábado por la mañana, José Valdivia, de 31 años, llamó repetidamente y envió mensajes de texto a Sabrina Rosario, de 29 años, quien aseguró que tenía una orden de restricción contra él solo un día antes de que ella y cuatro de sus hijos fueran asesinados en su casa en 2152 Flintridge Drive.

Rosario fue asesinada junto con Enzi Valdivia, de 3 años; Zuriel Valdivia, 5; y Zeth Valdivia, 11.

Un cuarto niño, Ezekiel Valdivia, de 9 años, se sometió a una cirugía de emergencia y permanece hospitalizado en estado crítico.

Documentos de la corte muestran que la pareja estaba en medio de un divorcio.

Rosario declaró en su petición de una orden de restricción que desde que ella solicitó el divorcio en julio, Valdivia “me ha acosado y amenazado constantemente por teléfono y no me deja en paz a pesar de que le he pedido”.

Además escribió que a menudo se presentaba a su casa sin avisar y esperaba fuera de la casa en su auto. En algún momento de julio, ella llamó a la policía después de que él irrumpió en su casa y tomó sus herramientas.

El 6 de noviembre, documentos de la corte afirman que le envió “una foto de una pistola aparece frente a varias latas de cerveza y una botella de alcohol con el subtítulo, “seguro que está sucediendo”.

El sábado, cuando autoridades del 911 respondieron a una llamada de emergencia, pudieron escuchar una discusión. Cuando llegó la policía, un oficial miró a través de una ventana trasera y vi a un niño en el suelo cubierto de sangre.

Una página de GoFundMe ha recaudado más de $25,000 para ayudar a la familia con el entierro y los gastos médicos.