Alerta de posibles inundaciones en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-

Fuertes lluvias acechan al condado de San Diego por lo que ya se activó una alerta de posibles inundaciones. Las áreas más vulnerables son las costas, valles y zonas montañosas pero las zonas urbanas no se quedan atrás.

Nubes, vientos y charcos son el presagio de la tormenta que viene en camino.Estudiantes como Kevin Hernández listo con su chamarra impermeable.

“Me pongo dos sudaderas y me trato de ir temprano a la casa para que no me agarre la lluvia y luego llegar todo mojado,” dijo Hernández.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia de inundaciones repentinas. Según su pronóstico, caerán hasta 2 pulgadas de lluvia entre el martes y el jueves mientras que en zonas montañosas en el este caerán hasta 3 pulgadas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la precipitación se adelantó a la temporada de lluvias porque el sur de california es el punto de encuentro de una tormenta que viene del norte y la lluvia tropical “Raymond” que viaja desde Baja California.

“Pues con chamarras, con zapatos para la lluvia y sombrillas cuando uno va a salir,” dijo Jacinta Hernández, una residente que dice estar preparada para la lluvia.

Para aquellos en construcción, una tormenta implica limpiar toda arena suelta y guardar maquinaria pesada..

“Como tiene aceite, tiene grasa y con la lluvia cae esa grasa hacia las carreteras entonces no podemos dejarlas aquí,” dijo Eduardo Ramírez, un trabajador afectado por las lluvias.

Y también puede ser una dia sin trabajo.

“Se puede, vienen, si no, se quedan en sus casas ni modo,” dijo Ramírez. “O si se puede, simplemente venimos a estar checando que todo esté bien, dando patrullajes.”

Ante este llamado de la madre naturaleza, la ciudad de San Diego cuenta con 15 equipos para monitorear sitios propensos a inundaciones.

“Si tienen su bote de basura, que no lo peguen de lado de la banqueta, dejen un espacio de dos a 3 pies de la banqueta para que corra el agua,” recomendó Scott Robinson, vocero de la ciudad de San Diego. “También si hay basura, escombros o vegetación muerta en sus jardines, levántelo para que no se tape el drenaje o desagüe pluvial.”

Residentes de San Diego tienen a su disposición 10 bolsas vacías para que las pueda llenar de arena.

“Con las lluvias que vienen en los próximos dos, tres días, son para que no se meta el agua,” explicó Raúl Contreras, Gerente del Centro Recreativo de City Heights.

Además, la ciudad recomienda hacer uso de su aplicación móvil “Get It Done” para reportar inundaciones o ramas caídas o puede hablar a este número: 619-527-7500.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias más fuertes las veremos el martes 19 de noviembre por la noche y el miércoles 20 de noviembre entre las 9 am y las 3 PM. La alerta de inundación estará activa hasta el jueves 21 de noviembre a la 1 AM.