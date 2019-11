“Baby Shark en VIVO” llega a El Paso

(NOTICIAS YA).- Pinkfong y Round Room Live anuncian el gran evento de “Baby Shark Live” en El Paso.

Después de darle la vuelta al mundo ya dieron a conocer la fecha en la que estarán sacando los mejores bailes de los más pequeños del hogar. Se trata del 9 de abril en el teatro Abraham Chávez.

Su gran gira por 70 ciudades incluyendo a El Paso a dejado por el momento a más de 100 mil mini fanáticos felices.

Entre las canciones que presentaran no solo esta Baby Shark sino también Five Little Monkeys, Wheels on the Bus, Jungle Boogie, Monkey Banana Dance, entre otras.

Los boletos salen a la venta el 22 de noviembre a las 10 de la mañana y varían de $29.50 a $59.50 más impuestos.