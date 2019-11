Un cometa creará inusual lluvia de meteoros ‘unicornio’ esta semana

(NOTICIAS YA).- Un impresionante espectáculo celestial podrá apreciarse este viernes, cuando la lluvia de meteoros Alfa Monocerótidas lucirá como no lo ha hecho desde 1995.

De acuerdo con el Daily Mail, el fenómeno también conocido como “lluvia de unicornio” es resultado del paso de la Tierra por la cola de un cometa, lo que permitir ver meteoritos moviéndose a unas 140 millas por hora.

Los científicos Esko Lyytinen y Peter Jenniskens predijeron este espectáculo, que ya se ha visto en 1925, 1935, 1985 y 1995. Esta última fue la primera vez que el fenómeno pudo predecirse con éxito.

En caso de que el cielo esté despejado, la lluvia de estrellas podrá verse el 22 de noviembre en Sudamérica, el este de Norteamérica, el oeste de Europa y el oeste de África.

Alrededor de 400 meteoros serían visibles a lo largo de aproximadamente una hora, es decir, unos siete por minuto. En comparación, la reciente lluvia de meteoros Leónidas (video en la parte de abajo) registró el paso de unos 15 meteoros por hora.

Cabe destacar que se trata de una predicción y las cosas podrían cambiar. Como se desconoce la ruta que seguirá el cometa en cuestión, los científicos han estudiado su trayectoria y creen que la lluvia se registrará este viernes.

“Creo que hay una gran posibilidad de que no suceda nada. Y en caso de que sí, no sería tan impresionante como muchos piensan”, consideró Bill Cooke, de la NASA. Este aseguró que al no conocer la órbita del cometa es difícil predecir si la Tierra pasará por el centro de su cola o si ni siquiera estarán cerca.

A pesar de lo anterior, indicó que es buena idea que los astrónomos salgan a apreciar el fenómeno para ayudarles a calcular la trayectoria del cometa basándose en cuántos meteoros pueden registrar a lo largo de una hora.

La American Meteor Society destaca que, a diferencia de la mayoría de estas tormentas, la “unicornio” no duraría más de una hora. Para poder disfrutarla, recomiendan encontrar el lugar con la menor contaminación lumínica posible, además de llegar una hora antes del inicio programado, considerando que exista un pequeño error en el pronóstico.