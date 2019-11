VIDEO: Perro muere aplastado con paquete lanzado por repartidor de FedEx

(NOTICIAS YA).- La mascota de una familia de California murió tras ser aplastada por un paquete lanzado por un repartidor de FedEx, lo que le provocó graves daños.

Mitchell Galin y Keiko Napier afirman que su querido perro Cooper estaba tomando el sol en el patio trasero de su casa, en Venice, cuando un conductor de FedEx arrojó un paquete sobre la cerca.

El paquete era grande y pesado, mientras su perrito era un Yorkshire terrier de 4 libras.

“Inmediatamente recogí la caja y Cooper estaba en un charco de sangre”, dijo Galin en una entrevista.

El veterinario tomó radiografías y descubrió que Cooper sufrió lesiones graves en los pulmones y en el hígado.

La situación del perrito era tan delicada, que al siguiente día Galin y Napier decidieron que lo mejor era sacrificarlo.

“Es doloroso ver a tu perro con dolor”, dijo Galin.

Tras exponerse el caso, FedEx dijo que están investigando el incidente y una vez que tengan resultados tomarán “medidas apropiadas”.

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de la mascota involucrada en este incidente. Tomamos este asunto muy en serio y estamos trabajando directamente con los involucrados para determinar las circunstancias detrás de este evento”, dijo la compañía de paquetería en una declaración.

Sin embargo, para la familia eso no es suficiente. “Siento que necesitan decir que van a instituir un mandato corporativo de que los conductores no pueden lanzar paquetes. Eso es lo que quiero escuchar. No quiero escuchar ‘lo investigaremos’”, señaló Napier.

“Para mí, eso no es satisfactorio”, dijo.

El hombre destacó que si los conductores continúan tirando paquetes, como se alega en este caso, alguien más podría salir lastimado.

“Nuestro nieto juega aquí afuera. Mi madre está afuera haciendo jardinería. Estoy aquí haciendo jardinería. Y el paquete era tan pesado si nos hubiera golpeado a uno de nosotros, habría causado daño, daños muy, muy graves”, agregó Napier.