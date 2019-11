Se hacía pasar por piloto para viajar más cómodo y termina detenido

(NOTICIAS YA).- Con el objetivo de recibir un tratamiento preferencial en el aeropuerto, un hombre de India se hizo pasar por piloto. En lugar de recibir atención “VIP”, terminó detenido.

Se trata de Rajan Mahbubani, de 48 años, cuyo caso ha sido comparado con el de la película “Catch Me if You Can”, en la que el estafador encarnado por Leonardo DiCaprio finge desarrollar varias profesiones, incluyendo médico y piloto.

El viajero frecuente vestía un uniforme de piloto de Lufthansa, lo que le permitía evitar las líneas de seguridad y obtener mejores asientos a bordo, informa CNN.

La estafa funcionó por un tiempo, hasta que Mahbubani fue descubierto el martes en el Aeropuerto Internacional “Indira Gandhi” en Delhi, cuando fue arrestado antes de abordar un vuelo de AirAsia de dicha ciudad hacia Kolkata, portando el uniforme.

El sujeto también cargaba una identificación falsa que lo acreditaba como piloto de Lufthansa, la cual consiguió en Tailandia.

Mahbubani refirió a los oficiales que le gusta disfrazarse con uniformes, y en su teléfono fue hallada una foto en la que porta un uniforme militar.

También admitió grabar videos sobre aviación para las plataformas YouTube y TikTok, los cuales ya habían llamado la atención de las autoridades pertinentes, explicó Sanjay Bhatia, comisionado de Policía para el aeropuerto.

El falso piloto enfrenta cargos de suplantación y podría pasar un año en prisión si es encontrado culpable, además de pagar una multa.

