Doctor salvó a hombre en un avión succionando su orina por 37 minutos

(NOTICIAS YA).- Un médico chino se convirtió en un héroe cuando durante un vuelo el pasado martes 19 de noviembre tuvo que succionar la orina de un paciente que padecía de una condición de la vejiga que estaba poniendo en riesgo su vida.

Aún faltaban 6 horas para que terminara el vuelo de China Southern Airlines que partió de Guangzhou en China con destino a Nueva York, cuando el Dr. Zhang Hong tuvo que hacer un catéter improvisado con una jeringa, un popote y tubos de una máscara de oxígeno para salvar al paciente.

El médico, quien es jefe de cirugía vascular en el Primer Hospital Afiliado de Jinan University, trabajó con la ayuda de otro doctor para remover alrededor de 27 oz de orina de la vejiga del paciente. Esto debido a que corría el riesgo de ruptura por una posible retención urinaria.

La situación era tan delicada que el abdomen del hombre estaba hinchado, causándole dolor intenso, sudoraciones y haciendo que comenzara a entrar en shock. Así que con su catéter improvisado, el Dr. Zhang tuvo que succionar la orina del paciente por 37 minutos para sacarlo de riesgo.

“No había otra forma. No pensé demasiado en ello”, dijo el Dr. Zhang a The Mirror. “Salvar vidas es el instinto de un doctor”, continuó explicando sobre sus heroicas acciones que fueron captadas en video.

Hasta el momento no se sabe el estado de salud actual del paciente, pero su vida fue salvada en el momento gracias a la rápida intervención del personal, médico asistente y el Dr. Zhang; que sin duda merece ser aplaudida.

