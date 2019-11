La graban pidiéndole a estudiante que no hable en español

(NOTICIAS YA).- Por medio de un video viral quedó expuesta una maestra substituta de la preparatoria Scorro en Texas quien pedía a un estudiante no hablar español.

“Me quede en shock al principio y luego al último me enoje, porque soy latino y toda mi familia es mexicana pues si me enoje”, nos platicó Carlos Cobian quien fue el estudiante al que le pidieron no hablar en español.

“Estaba viendo un video y luego de repente se me acerca la maestra sustituta y me dice que le guarde el teléfono y le dije no, ¿Por qué? Y luego vi que me lo iba a arrebatar y le dije no, ¿porque? “We speak English, we are in America” y pies me impresionó”.

El video que en poco tiempo se volvió viral ha causado gran enojo en la comunidad, que ha visto como un acto racista el comentario de la maestra que se encontraba como sustituta en la preparatoria el martes pasado.

“Aquí vivimos en la frontera y pues para ella venir a Socorro y decir eso, aquí somos 90 por ciento mexicanos, uno si se ofende no está bien”.

Por su parte, el Distrito Escolar de Socorro mediante un comunicado aseguró que el incidente está siendo investigado y se tomará la acción apropiada hacia la empleada del distrito.