Víctima de violencia doméstica pretende pedir pizza para llamar al 911

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Ohio, víctima de violencia doméstica, pretendió ordenar una pizza por teléfono cuando realmente estaba pidiendo ayuda al 911.

De acuerdo con BBC News, la mujer y su madre estaban siendo atacadas por una persona que no ha sido identificada ante los medios cuando la más joven decidió comunicarse con las autoridades haciéndole creer al agresor que estaba ordenando comida a domicilio.

Las autoridades de Oregon City, donde ocurrió el caso, elogiaron el ingenio de la víctima, el cual resultó en el arresto de su atacante.

BBC News destaca que casos como este han sido objeto de rumores en redes sociales pero rara vez se confirma su efectividad. Algunas autoridades han destacado que esta estrategia puede no funcionar, ya que algunos agentes telefónicos no están entrenados para reconocer un pedido de pizza como un llamado de auxilio.

Tim Teneyck atendió la llamada, y aseguró a medios locales que al principio pensó que la mujer había marcado el número equivocado. Ella insistió en que ese no era el caso, y Teneyck entendió la situación, principalmente porque había leído historias similares.

La mujer siguió pretendiendo que ordenaba la pizza y encontró formas creativas de responder las preguntas del agente telefónico sin tener que dar detalles de la situación.

“Lo ves en Facebook pero no es algo para lo que estemos capacitados. Otros agentes con los que he hablado me dijeron que no lo hubiesen entendido”, aseguró.

El concepto de fingir ordenar una pizza para pedir ayuda por una emergencia en casa ha sido plasmado en historias que circulan por internet e incluso ha sido utilizado en campañas publicitarias. Sin embargo, no siempre garantiza la ayuda para las víctimas.

“Esperar que frases secretas funcionen ante cualquier centro de emergencia es potencialmente peligroso”, destacó Christopher Carver, director de la National Emergency Number Association.

Carver recomendó utilizar la función “Text to 911”, que permite reportar una emergencia por medio de mensaje de texto. Sin embargo, esta no se encuentra disponible en todo Estados Unidos, incluyendo en la ciudad donde se registró el caso aquí expuesto.

El funcionario destacó, sin embargo, que un agente telefónico no colgará la llamada y que la prioridad es obtener la dirección desde donde se está comunicando.