Centro de Oportunidad invita a ayudar a los más necesitados

(NOTICIAS YA).- Voluntarios del Centro de Oportunidad para Personas Sin Hogar se preparan para uno de los días más activos para esta organización. E invitan a la comunidad a que les hechen una mano.

Conforme se aproximan las fiestas de fin de año, la necesidad de voluntarios crece de manera exponencial, ya que el volumen de personas que requieren un poco de ayuda también ve un incremento.

“Por lo regular trabajamos con 200 voluntarios porque en la cena de acción de gracias servimos alrededor de 500 platos de comida”, dijo Aracely Lazcano, portavoz del centro.

El ser un voluntario significa algo diferente para cada persona, en el caso de Ilyhanee Robles, quien acudió al centro junto con sus compañeras, el poder dar de vuelta a su comunidad es una experiencia muy importante.

“Estar aquí es un honor, ayudando a todos, porque yo he tenido que vivir por unos momentos muy difíciles y estar aquí ayudando a mi comunidad en esta grande manera es un gran honor”, expresó robles, quien fue ganadora del certamen de belleza Miss Texas Earth.

Para aquellos que reciben el apoyo, su agradecimiento es palpable. Ya que reconocen que no cualquiera se toma el tiempo para ayudar. Pero le piden a la comunidad un poco mas de ayuda durante esta temporada.

José Ochoa, quien es beneficiario del centro tuvo un mensaje para la comunidad, “toquen su corazón y piensen en la gente que no tiene comida y que no tienen ayuda, que ahorita andan afuera en el frio y pues de veras se les agradece que vengan y regalen su ropa que ya no necesitan o usan para adultos, niños”, exhortó.

Para organizaciones como el Centro de Oportunidad, cada día representa un reto, pero gracias al apoyo de los paseños, se cumplen las metas matutinas.

“La necesidad no solo es durante los días festivos sino todo el año, en promedio le damos servicio a 2 mil personas cada año y servimos tres comidas, de esta cocina servimos 120 mil platos de comida en promedio cada año”, concluyó Lazcano.

Para aquellos que busquen ayudar al Centro de Oportunidad, ya sea donando su tiempo, comida o artículos para este invierno, se pueden comunicar con ellos al 915-577-0069.