Inauguran memorial para las 22 víctimas del tiroteo en Walmart

(NOTICIAS YA).- La inauguración del memorial en honor a las 22 víctimas del ataque mortal del 3 de agosto, fue un momento emotivo para todos los presentes, con una complejidad de sentimientos para aquellos que perdieron a un ser querido.

A temprana hora, familiares de las vÍctimas, representantes municipales y miembros de la comunidad presenciaron la inauguración del memorial conocido como la “Gran Candela“. Una estructura de 30 pies de altura construida con 22 arcos dorados.

La ceremonia trajo sentimientos encontrados para los familiares de las vÍctimas, ya que para algunos aún es demasiado complicado estar tan cerca de un sitio que les causa dolor.

“Todavía es muy difícil nomas de saber que acá atrás está la tienda que ocurrió lo que pasó, ahorita que iba entrando al estacionamiento me sentí, cada vez vengo aquí me duele el estomago, me siento con náusea y no creo que yo pueda entrar a las tienda”, explicó Deborah Anchondo, familiar de Jordan y Andre Anchondo.

Para otros, este fue un momento para exigir justicia en contra del agresor. Tal es el caso de Lucero Martínez, quien fue una de las personas que se encontraba dentro del supermercado en el día del atentado.

“Yo, mi petición es… Por favor denle lo mismo a Patrick Crusius, lo que él les dió a las víctimas, por favor seamos justos, no solo causó sufrimiento a las familias, sino a todo El Paso, a todo México y pienso que eso es injusto y eso es un dolor que nunca se va a ir”, expresó Martínez, quien se encontraba dentro del Walmart durante el ataque.

También, este memorial funge como un punto en donde la comunidad puede reflexionar, convivir y colectivamente buscar alivio.

“Significa mucho creo para las familias por seguro, porque dice que esta comunidad no va a olvidarlos, va a recordar sus vidas, vamos a recordar y ayudar a los que están sanando de sus heridas”, dijo el Reverendo Mark Seitz, Obispo de El Paso.

El memorial cuenta con una placa con un mensaje dedicado a la comunidad paseña, pero familiares de las víctimas se percataron que no había mención directa a las 22 nombres que ya no se encuentran con nosotros. Omisión que es reconocida por la administración de Walmart.

“Sabemos que incorporar los nombres de las víctimas es importante para las familias, estamos considerando como poder hacerlo, es algo que teníamos pensado pero que no habíamos llegado a la decisión de cómo poder incorporarlos, pero sabemos que es algo importante y que puede ser añadido a largo plazo”, explicó Delia García, portavoz de Walmart.

Por el momento la administración de Walmart le pide a la comunidad que no coloque artículos adicionales en el memorial, pero explicaron que con el tiempo habrá cambios a la plaza.