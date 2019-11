Migrantes buscan apoyo de la comunidad paseña

(NOTICIAS YA).- Conforme bajan las temperaturas y las noches son mas largas, migrantes que se encuentran esperando una oportunidad para obtener asilo en los puentes internacionales, le piden apoyo a la comunidad paseña.

Miembros de la Diócesis de El Paso se han encomendado a la tarea de recolectar donativos como chamarras y casas de campaña para proporcionarles algún tipo de refugio a los hermanos migrantes.

“Y ahora este país por sus reglas los tiene esperando al otro lado del puente en Juárez, que también ahí pueden pasar muchos peligros, y ahorita están sufriendo frío, hambre, desesperación en muchos casos”, dijo el Monseñor Arturo Bañuelas, párroco de la Iglesia de San Marcos.

Monseñor Bañuelas reconoce que existen diferentes dependencias, tanto civiles como gubernamentales, de ambos lados de la frontera que están dispuestos a ayudar, pero recalca que conforme va pasando el tiempo, la ayuda escasea debido al alto volumen de necesitados.

“Pero esta situación que el gobierno ha hecho para que estas familias sufran, lo ha hecho más complicado para que nosotros podamos ayudar a estas familias”, agregó Bañuelas.

Esta ayuda puede llegar de diversos lugares, y de diversas personas, incluso de aquellos que viven situaciones similares. Tal es el caso de Juan Carlos y Yoan castillo, quienes acudieron al campamento para entregar donaciones.

“Vi las condiciones de ellos y quise, como que me dió un golpecito en el corazón, yo estoy pasando por trabajo y tengo una renta eso, me imagino ellos que están aquí, la misma lucha que yo, que están por un sueño también y por eso quisimos, nosotros no tenemos mucho, pero lo compartimos ”, explicó Juan Carlos Sagarra Borges, quien emigró de Cuba.

Por su parte. Yoan Castillo González, dijo que “todos somos seres humanos, es lo que importa, ayudar. No me importa quitarme lo mío para dárselo a ellos y ya, y vamos a seguir ayudando”.

En cuanto a las decenas de familias que noche tras noche deben de aguantar las inclemencias de la temporada. Ellos buscan un poco de ayuda para resguardarse durante su espera prolongada.

Martin, quien optó no dar su apellido, migró del Estado de Guerrero junto con su familia por razones de seguridad.

“Es insoportable pues estar aquí, pero lo tenemos que hacer por nuestro propio bien, están en riesgo nuestra vidas y la vida de nuestros hijos haya en nuestros pueblos, por eso queremos cruzar al otro lado… lo que más necesitamos son cobijas pues y mas casas de campaña, que nos apoye la gente, si nos puede apoyar”.

La Diócesis de El Paso le pide a todo aquel que busque ayudar, que se comuniquen con ellos al 915-872-8400.