Recibo de agua en Sunland Park supera los 900 dólares

(NOTICIAS YA).- Residentes de las comunidades de Sunland Park y Santa Teresa expresaron su inconformidad ante el abrupto aumento al costo de los servicios de agua potable y drenaje.

Buscando soluciones, los residentes de estas comunidades se presentaron a la reunión regular de la Autoridad de Utilidades Regionales del Camino Real, mejor conocida como CRRUA. Pero muchos de los presentes consideran que ningunas de sus preocupaciones fueron abordadas por la mesa directiva.

“Pues con más dudas porque no veo ningún arreglo, todavía no va a haber nada, vamos a tener que seguir insistiendo porque el robo todavía hay para toda la gente de Sunland Park, estos billes altos que nos están saliendo todavía no se ha controlado”, dijo Paula Zamora, residente de Sunland Park.

De acuerdo a CRRUA el aumento al servicio de agua potable y tratamiento de drenaje se debe a un reajuste de costos requerido por la oficina federal del Departamento de Protección Ambiental, o EPA.

Este ajuste abrupto generó cambios en los cobros cotidianos de los usuarios. Uno de los casos más particulares es el de la señora Myrna Alvin, quien ha vivido con su esposo en Santa Teresa por más de 22 años.

“Nos llegó el bill como sigue corrientemente de $72 a $75 dólares al mes, a veces subía a $80 sí mucho. Pero el mes a fines de octubre me llegó un bill de $912 dólares con 40 centavos, entonces yo me asombré mucho y tenía un consumo de realmente demasiado, decían que miles de galones de agua cuando somos dos personas en el hogar”, expresó Alvin.

A la largo de la reunión se escucharon situaciones similares, recibos con aumentos exponenciales que peligra el patrimonio de los residentes. Tal es el caso de Lorena Rodríguez, quien trabaja en un negocio de lavandería que se ha visto afectado por estos aumentos.

“De $700 a $1800, entonces si no bajan los precios de agua, no sabemos si subimos el precio del trabajo o cierran, estamos en eso. También ellos que tengan un poquito de compasión, porque si ellos sí pueden pagar el agua, nosotros no podemos”, concluyó Rodríguez.