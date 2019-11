Triunfando con autismo, La historia de Tony Hernández

(NOTICIAS YA).- Tony Hernández Pumarejo público su primer libro en mayo del 2019 y se titula Una Vida Autista sin Libreto. Desde los tres años de edad el autor tuvo que sobrepasar varios obstáculos comunes y no tan comunes del autismo. Sus obstáculos fueron desde impedimento verbal en una temprana edad, hasta dificultades con la formación de vínculos amistosos. Tanta era la frustración que por momentos Hernandez pensó que no había una luz al final del túnel. Pero en un momento crucial de su vida, Hernández no iba dejar que el autismo determinara lo que él podía hacer con su vida. En el 2014 Hernández se dio la tarea de ayudar a otras personas para que a través de su historia puedan aprender y no pasar por lo que el paso. Actualmente con 29 años de edad Hernández trabaja como gerente de servicio al cliente. Más allá de su trabajo, el autor aboga por los derechos de personas con discapacidades u otros retos, para ayudarlos a que sean exitosos en la vida.

“Para nuestra sociedad: Hagamos mucho más para ayudar a esta población a cumplir su propósito de vida. Que personas con autismo y con otras discapacidades tienen el potencial para poder cumplir una vida independientemente de los retos,” dijo Hernandez.

Para conocer más sobre la historia del autor o conseguir su libro, pueden acceder a su página web. https://tonyhpuma.wordpress.com/