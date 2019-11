Advierten a 15 compañías por vender ilegalmente productos de cannabidiol

(NOTICIAS YA).-La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió a 15 compañías por vender ilegalmente productos de cannabidiol, mejor conocidos como CBD.

De acuerdo con CNN, la agencia envió una advertencia a estas compañías que han vendido ilegalmente productos de CBD al agregarlo a los alimentos o comercializarlo como un suplemento dietético.

FDA también lanzó una actualización para el consumidor el ingrediente no psicoactivo de la marihuana que se usa cada vez más para tratar el dolor y la ansiedad.

Hasta que aprenda más sobre la efectividad y seguridad del CBD, la FDA dijo que generalmente no puede reconocer el ingrediente como seguro o aprobar los productos que lo contienen.

La FDA envió cartas a las siguientes 15 empresas por vender productos de CBD que violan la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, por comercializar los productos para tratar enfermedades o para uso terapéutico, alegando que es un suplemento dietético o que lo agrega a los alimentos para humanos y animales:

Red Pill Medical Inc. de Phoenix, Arizona. Pink Collections Inc. de Beverly Hills, California. Healthy Hemp Strategies LLC (hace negocios como Curapure) de Concord, California. Koi CBD LLC de Norwalk, California. Sabai Ventures Ltd. de Los Ángeles, California. Organix Industries Inc. (opera como Plant Organix) de San Bernardino, California. Whole Leaf Organics LLC de Sherman Oaks, California. Infinite Product Company LLLP (hace negocios como Infinite CBD) de Lakewood, Colorado. Sunflora Inc. de Tampa Florida / Su tienda CBD de Bradenton, Florida. Daddy Burt LLC (hace negocios como Daddy Burt Hemp Co.) de Lexington, Kentucky. Bella Rose Labs de Brooklyn, Nueva York. Private I Salon LLC de Charlotte, Carolina del Norte. Natural Native LLC de Norman, Oklahoma. Apex Hemp Oil LLC de Redmond, Oregon. Noli Oil de Southlake, Texas.

No es ilegal vender productos que no están aprobados por la FDA, pero es ilegal agregar ciertos ingredientes de medicamentos a los productos a menos que sean aditivos alimentarios aprobados (CBD no lo es).

El CBD tampoco se caracteriza como un suplemento dietético bajo la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, dijo la agencia.

Algunas de las compañías comercializaron productos para bebés y niños, dijo la FDA, que pueden tener un mayor riesgo de efectos secundarios negativos del CBD.

Solo aprobó un medicamento recetado que contiene CBD, Epidiolex, utilizado para tratar dos formas de epilepsia infantil.

La FDA nunca ha evaluado la efectividad de otros productos de CBD, señala.

