Comparece ante la corte hombre acusado de tiroteo en Church’s Chicken

(NOTICIAS YA).-

Se declara no culpable Albert Lee Blake, el hombre acusado de balear a tres empleados de una sucursal de Church’s Chicken en Otay Mesa el pasado 6 de noviembre. Una de las víctimas, Maribel Ibañez, falleció en ese encuentro.

El sujeto se fugó de la escena pero fue arrestado en Memphis, Tennessee. Dentro de la sala de la corte, se vivieron muchas emociones encontradas por parte de la familia de Ibañez sobre todo a su madre, Emma Merino. A la mujer se le salieron las lágrimas en el momento en que Albert Lee Blake compareció ante la jueza ya que por primera vez, Merino pudo ver a los ojos al presunto asesino de su hija Maribel Ibañez.

“Mi hija se me fue y nadie me la va a regresar,” dijo Merino.

Blake, 49, enfrenta cargos de homicidio premeditado con un arma de fuego e intento de asesinato.

Según la Abogada de la Fiscalía de San Diego, Jalyn Wang, el pasado 6 de noviembre, sujeto fue a una sucursal de church’s chicken sobre el Bulevar Del Sol en Otay Mesa. Albert Lee Blake discutió con la cajera del restaurante luego de no aceptar su pago con un billete de $100 dólares. Blake se fue y regresó 10 minutos después disparandole a Maribel Ibañez en el torso. El presunto agresor también abrió fuego contra otros dos empleados: Mario Rojas Y Humberto Cota. Uno de ellos permanece hospitalizado.

El acusado se dio a la fuga a bordo de un vehículo azul, se deshizo del auto y de su teléfono. Sin embargo, fue arrestado en Memphis, Tennessee el viernes 22 de noviembre y extraditado a San Diego el 26 de noviembre.

La jueza impuso una fianza de $5 millones de dólares al considerarlo un peligro para la comunidad por su amplio historial criminal en las últimas 3 décadas.

La abogada Wang explicó que Albert Lee Blake enfrentó el peso de la ley por delitos de robo, posesión de armas, violencia doméstica, y conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Su último encuentro con la justicia fue por poseer un arma de fuego siendo un reo. y hace un mes fue absuelto de su libertad condicional.

Emma Merino dice estar eternamente agradecida por los esfuerzos de las autoridades por atrapar blake pero la trágica muerte de su hija es inolvidable.

“Mi hija no merecía que me la mataran así, ella era una niña tan buena, trabajadora, y me la quito de esta vida, de este mundo, de mi vida,” dijo Merino. “Yo no sé cómo le voy a hacer para salir adelante.”

De ser hallado culpable, Albert Lee Blake podría enfrentar una sentencia de 114 años o cadena perpetua. El acusado deberá presentarse en la corte el próximo 19 de diciembre.