Niño muere aplastado por figura de hielo en mercado navideño

(NOTICIAS YA).- Un niño de solo dos años falleció tras ser aplastado por una figura de hielo que colapsó la noche del domingo en un mercado navideño de Luxemburgo.

De acuerdo con el sitio TooFab, el pequeño fue golpeado por un trozo de hielo que se desprendió de la escultura ubicada en el mercado de temporada “Palace Guillaume II” y fue declarado muerto en el lugar.

La figura, que mostraba a Santa Claus frente a una cabaña, acababa de ser terminada apenas una hora antes y se desconoce por qué motivo se vino abajo.

Las autoridades actualmente llevan a cabo una investigación por homicidio involuntario y piden a los testigos del incidente acercarse para compartir su declaración.

“Todos estamos en shock, yo principalmente. Esto no sucede, algo así no puede volver a suceder”, indicó el escultor que realizó el trabajo para la compañía Ice & Art, quien aseguró que se trata de la primera vez que una escultura suya colapsa.

El artista explicó que la figura fue construida utilizando solamente agua pura y no aire, con el fin de que esta fuese completamente transparente y cualquier defecto fuese visible.

Por otro lado, el reportero Loïc Juchem se encontraba en el mercado cuando sucedió el incidente. Este dijo haber escuchado gritos y vio al padre del niño desesperado tratando de salvarlo.

“Una imagen que no me puedo sacar de la cabeza es el zapato del niño, el cual luego sacaron de la escultura de hielo”, relató el periodista freelance, quien dijo haber “temido lo peor” cuando el menor no fue trasladado inmediatamente al hospital.

Juchem dijo que escuchó rumores de que algunos niños se habían subido a la escultura pero no pudo confirmarlos, aunque sí indicó que el área alrededor de la escultura no estaba asegurada.

“Al ver la escultura de hielo ahora, es difícil imaginar que podría colapsar tan rápido”, concluyó.

