¿Organizando la cena de Thanksgiving?Revisa estos 6 retiros de alimentos

(NOTICIAS YA).-Si estás organizando festividades de Acción de Gracias este año, es hora de revisar tu despensa y refrigerador para ver estos alimentos retirados.

Los funcionarios federales de salud advierten a las personas que eviten algunos alimentos debido a una serie de problemas, desde E. coli hasta falta de inspección.

LEE: Clima brutal afectará viajes de 20 millones de pasajeros en Thanksgiving

Citando a CNN, aquí están los alimentos para mantener alejados de tu mesa en Thanksgiving:

Lechuga romana

No comas lechuga romana de Salinas, California. Ese es el mensaje de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) después de que 40 personas en 16 estados se enfermaron debido a un brote de E. coli.

“Si la lechuga romana no tiene información de etiquetado para su área de cultivo o no se puede confirmar la fuente, los consumidores no deben comer ni usar la lechuga romana”, dijo Frank Yiannas, de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Otro brote de E. coli que enfermó al menos a 17 personas en ocho estados llevó a la retirada de más de 75,000 libras de productos de ensalada. Los casos han sido reportados en Arizona, California, Colorado, Idaho, Maryland, Montana, Washington y Wisconsin, según los CDC.

LEE: Este es el pronóstico de tormentas justo antes de Thanksgiving

Productos crudos de cerdo

En Illinois, una compañía retira más de medio millón de libras de productos de cerdo porque no fueron inspeccionados.

Las 515,000 libras de carne fueron producidas y distribuidas en Illinois, dijo el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Las 515,000 libras de carne incluyeron lomo de cerdo, costillas de cerdo y chuletas de cerdo. La carne fue producida y distribuida en Illinois, dijo el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Arroz frito con pollo

Una compañía de Mississippi retiró 172,692 libras de productos de arroz frito porque pueden contener piezas de plástico.

Los productos de arroz frito con pollo congelado se produjeron del 9 al 11 de julio de este año. Los productos fueron enviados a puntos de venta en Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Nueva Jersey y Texas.

LEE: Los alimentos para Thanksgiving que puedes llevar en tu maleta de mano

Galletitas de queso

La empresa ha emitido un retiro voluntario para cajas selectas por contaminación con pequeñas piezas de plástico.

Mondelēz Global LLC anunció que retira voluntariamente cajas de 11 onzas de galletas de queso “debido a la posible presencia de pequeñas piezas de plástico amarillo de grado alimenticio”, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

EL retiro afecta a las cajas con la fecha de vencimiento del 18, 19 o 20 de mayo del próximo año.

Queso cottage

Cerca de 9.500 cajas de requesón se retiraron del mercado después de que un cliente encontró un trozo de plástico rojo en un recipiente. El retiro afectó tres tipos de requesón de Breakstone.

Hasta ahora, Kraft Heinz informa que ha habido seis quejas de consumidores por contaminación, pero no hay informes de lesiones o enfermedades relacionadas con el tema.

Los tres lotes retirados están marcados con una fecha de caducidad del 10 de diciembre de 2019.

LEE: ¿Amas la Navidad? Compañía pagará $1000 por ver películas navideñas

Moras

Un brote de hepatitis A en Indiana, Nebraska y Wisconsin se ha relacionado potencialmente con moras de la cadena de tiendas de comestibles Fresh Thyme, dicen las autoridades.

Las autoridades federales de salud están investigando después de que las personas que enfermaron informaron haber consumido moras frescas de la cadena con sede en Illinois.

Video relacionado