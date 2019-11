Agradecen a héroes que les salvaron la vida

(NOTICIAS YA).- En este día de acción de gracias, algunos residentes de nuestra comunidad buscan agradecer a quienes ellos llaman sus ángeles, y es que gracias a dos héroes se encuentran con vida luego del tiroteo ocurrido en Wal-Mart Cielo Vista.

José Luis Gutiérrez y su enfermera Virginia Chacón, salieron el pasado 3 de agosto muy temprano a hacer sus compras a la tienda, sin imaginarse que estaban a punto de ser testigos de una tragedia que les marcaria la vida.

“Una cosa espantosa yo estaba pagando, estaba una muchacha de las de Wal-Mart ayudándome a escanear y en eso oímos los balazos y volteamos y me dice vámonos y me quede como yo llevaba al señor me dice no a él lo va ayudar otra gente me dice vámonos” dice Virginia Chacón.

Al señor Gutiérrez, que se encontraba en el restaurant de comida rápida ubicado dentro de la tienda, lo ayudo a salir un misterioso hombre, mismo que autoridades han estado buscando por su heroísmo de ese día.

“El ya llego y me levanto y ya me saco, llego y me subió a la silla porque no me podía levantar y ya me saco” dice José Luis Gutiérrez

Ahora ambos agradecen tanto al hombre como a la empleada de esta tienda ya que aseguran que de no ser por ellos no estarían con vida.

“Muy agradecido con él y todo porque en realidad el me ayudó mucho a él le nació del corazón tienen mucho buscándolo yo le agradezco a él y bendito sea y que dios le ayude” dice Gutiérrez.